Стали известны сроки решения вопроса участия оправданных россиян в ОИ-2018

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Вопрос участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских атлетов должен быть решен в ближайшие два дня.
Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на проходящем в Лозанне заседании исполкома организации, передает «Газета.Ru».
Заявки спортсменов рассмотрит комиссия во главе с руководительницей Независимой группы допинг-тестирования (ITA), экс-министром спорта Франции Валери Фурнейрон.
При этом Бах принес извинения спортсменам из-за возникшей путаницы, однако подчеркнул, что ситуация должна разрешиться в духе решения, принятого 5 декабря прошлого года. Тогда МОК решил допустить до Игр только «чистых» российских спортсменов, никак не связанных с допинг-скандалом.