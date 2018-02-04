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Спорт

Стали известны сроки решения вопроса участия оправданных россиян в ОИ-2018

4 февраля 2018, 13:00

По словам президента МОК Томаса Баха, комиссия во главе с Валери Фурнейрон рассмотрит заявления спортсменов в течение двух дней.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Вопрос участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских атлетов должен быть решен в ближайшие два дня.

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на проходящем в Лозанне заседании исполкома организации, передает «Газета.Ru».

Заявки спортсменов рассмотрит комиссия во главе с руководительницей Независимой группы допинг-тестирования (ITA), экс-министром спорта Франции Валери Фурнейрон.

При этом Бах принес извинения спортсменам из-за возникшей путаницы, однако подчеркнул, что ситуация должна разрешиться в духе решения, принятого 5 декабря прошлого года. Тогда МОК решил допустить до Игр только «чистых» российских спортсменов, никак не связанных с допинг-скандалом. 


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