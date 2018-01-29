В Европе расширили список пунктов выдачи паспортов болельщика на ЧМ-2018

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Получить паспорт болельщика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года за рубежом теперь можно в некоторых подразделениях Россотрудничества, расположенных в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии. Об этом информирует пресс-служба Минкомсвязи РФ.

«Способ и место выдачи паспорта болельщика можно выбрать при оформлении заявки на сайте www.fan-id.ru. Также граждане иностранных государств могут получить FAN ID по почте и в некоторых визовых центрах VFS Global», – говорится в сообщении.

Паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Впервые FAN ID применялся для посетителей матчей Кубка конфедераций FIFA летом 2017 года. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч мундиаля.

