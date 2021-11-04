Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие запрета на проведение массовых мероприятий и других санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса Covid-19 до 1 января 2024 года.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации <…> „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)“ <…> слова „до 1 января 2022 года“ заменить словами „до 1 января 2024 года“», — отмечается в постановлении.

Санитарные правила, направленные на обеспечение безопасной работы детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в торговых центрах, были приняты 30 июня 2020 года. Ранее их действие уже один раз продлевалось — до 1 января 2022-го.

Среди ключевых требований правил работы образовательных организаций в условиях пандемии — запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов и введение особого расписания для максимального разобщения учащихся. А также измерение при входе температуры у детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция лиц с признаками ОРВИ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Глава государства вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, отозвавшись о вакцинации как о лучшем способе защиты.