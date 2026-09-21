Жизнь без «Тулпара»: как «Стрела-Ак Барс» провела первую игру на новом стадионе

Традиционно в середине сентября в регбийном чемпионате подходит к завершению «регулярка». Но дела у действующего чемпиона страны, казанской «Стрелы-Ак Барса», идут так себе – лишь третье место. Перед плей-офф надо было красиво завершить основной этап – на новый стадион в Казань приехала «Слава Мар». Чем все закончилось – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: strelarugby.ru

100 матчей Казаликашвили и Мараиса, аншлаг на трибунах

За 40 минут до начала игры в череде поклонников регби двигаюсь по указанному адресу. По пути проходим теперь уже экс-стадион главной регбийной команды республики – «Тулпар». На нем, кстати, в это время проводится какой-то детский турнир. А как поговаривают эксперты, в дальнейшем он будет использоваться академией клуба.

Но нас интересует Центр регби, сданный недавно. И, по сути, это первый матч казанской команды на новой домашней арене. Любезные стюарды проверяют билеты, а сразу у подножья лестницы установлена сцена – там ведущий завлекает гостей, которые пришли на игру: активности, песни, танцы. Кстати, подчеркнем, что в этот момент одному из главных стюардов передали по рации: «Все билеты на игру проданы». На минуту, арена вмещает 1750 мест.

Так как многие на этом стадионе были впервые, решили осмотреться – залы для тренировок, раздевалки, душевые. Все это по высшему стандарту качества. Атмосфера буквально кричала: «Это дом чемпионов страны».

Перед матчем случилось и еще одно знаковое событие – Ника Казаликашвили и Кобус Мараис стали центурионами. Если проще – они сыграли 100 матчей за «Стрелу-Ак Барс».

Кобус Мараис Фото: strelarugby.ru

«100 матчей в регби – серьезный рубеж. Его не все достигают. Я очень благодарен тренерскому штабу, руководству, болельщикам за доверие, которое они мне оказывают. То, чего мне удалось этого достичь, – это круто», – сказал Казаликашвили после матча.

Наставник команды из столицы Татарстана ДжейПи Нил по давней традиции расположился на верхних ярусах трибун – он оттуда лучше видит игру. И так получилось, что это по соседству с ложей для прессы. Так что все эмоции южноафриканца мы лицезрели, если так можно выразиться, в прямом эфире.

ДжейПи Нил разочарован игрой, но кайфует от фанатов

Перед встречей все понимали, что «Стрела-Ак Барс» и «Слава Мар» – это команды из разных «весовых категорий»: казанцы шли на третьем месте, а москвичи замыкали таблицу. И, казалось бы, мы должны сразу увидеть что-то невероятное в исполнении хозяев поля. Но в первые десять минут хоть и есть давление на соперника, но ошибки и безумные потери заставляют ДжейПи Нила раскачивать кресла на новом стадионе в стиле Леонида Слуцкого.

А затем на авансцену вышел тот, кому по статусу и по роли в команде это и положено, – капитан Герман Давыдов. Он подкараулил отскок в атаке и под крики болельщиков «Заноси!» довел мяч в нужную зону. Поле этого настроение на трибунах стало повеселее. В какой-то момент услышал, как две сидевших на ряд ниже девушки объясняли незнакомому парню спортивные истины регби: «У каждого в команде своя роль, есть те, кто поднимает мяч, еcть те, кто разгоняет атаки».

А казанская команда подхватила этот импульс и неслась вперед, словно расправив паруса, – еще несколько попыток, и, когда табло отсчитало 40 минут (столько длится тайм в регби), счет был уже неприличным – 29:3. Во втором мы ждали продолжения «банкета». Но опять-таки из-за каких-то ошибок удалось увеличить счет всего на 10 очков – 39:3.

С одной стороны, уверенная победа. А с другой – у ДжейПи Нила совсем иное мнение:

– Ужасная игра. Один из худших наших матчей. Что было превосходно – количество зрителей на трибунах и то, как они поддерживали нас. Много зрителей, новый стадион – возможно, где-то ребята немного волновались. От себя и от лица команды хотел бы поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас сегодня. В части регби мы постараемся прибавить и улучшить свою игру к окончанию сезона.

Фото: strelarugby.ru

– Что не понравилось в игре?

– Первая игра на домашнем стадионе, понятное дело, что зрители ожидали такую открытую игру, чтоб было всё супер, без ошибок и так далее. Но, к сожалению, мы как команда сегодня много ошибались и много своих моментов не реализовали, – сказал ДжейПи Нил.

Отдельно по этой игре отметим и Мараиса – в сотой игре за клуб он пять раз пробил штрафные и забил из них дважды.

В полуфинале снова против Красноярска

Битвы казанской «Стрелы-Ак Барса» с красноярскими командами в полуфиналах чемпионата России по регби уже становятся некой классикой этого вида спорта. Если помните, в том году ребятам Нила противостоял «Красный яр» – тогда все закончилось хорошей победой дома и нервотрепкой на выезде: раннее удаление Магомеда Давудова на третьей минуте матча. Но проиграли немного, вышли в финал, а там уже расправились с московским «Динамо».

На этот раз за шаг до финала на пути у чемпионов страны становится «Енисей-СТМ». Думаю, никому не надо объяснять, что эта команда – флагман и гегемон отечественного регби.

«Очень тяжело всегда играть против «Енисея». Это будет будет плотная игра и плотная борьба. Всё зависит от настроя: если мы позитивно подойдем к игре, ограничим количество своих ошибок, сделаем их меньше, то ждем положительный исход», – сказал ДжейПи Нил.

Добавим, что первый полуфинальный матч чемпионата страны «Стрела-Ак Барс» и «Енисей» проведут в Казани 4 октября.