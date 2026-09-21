news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 сентября 2026 08:05

Абдулганиев лидирует в Высокогорском районе на довыборах в Госсовет Татарстана

Читайте нас в
Абдулганиев лидирует в Высокогорском районе на довыборах в Госсовет Татарстана
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев лидирует на дополнительных выборах депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному округу №50. По предварительным данным, за него проголосовали 34,9 тыс. избирателей.

Второе место занимает представитель КПРФ, депутат Высокогорского сельского поселения Муса Касюков. Он получил около 12 тыс. голосов.

На третьей позиции находится кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева Рушан Хасанов. За него проголосовали порядка 6 тыс. избирателей.

#Выборы-2026 #госсовет рт #Фарид Абдулганиев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

20 сентября 2026
Экзитпол в Татарстане: «Единая Россия» — 71,7%, КПРФ — 11,2%

Экзитпол в Татарстане: «Единая Россия» — 71,7%, КПРФ — 11,2%

20 сентября 2026
Новости партнеров