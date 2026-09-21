Абдулганиев лидирует в Высокогорском районе на довыборах в Госсовет Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев лидирует на дополнительных выборах депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному округу №50. По предварительным данным, за него проголосовали 34,9 тыс. избирателей.

Второе место занимает представитель КПРФ, депутат Высокогорского сельского поселения Муса Касюков. Он получил около 12 тыс. голосов.

На третьей позиции находится кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева Рушан Хасанов. За него проголосовали порядка 6 тыс. избирателей.