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Происшествия 21 сентября 2026 08:47

Над Татарстаном перехватили вражеские БПЛА

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Вражеские беспилотники перехвачены над Татарстаном и Башкортостаном минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего, согласно данным ведомства, над регионами России минувшей ночью перехвачено и уничтожено 244 вражеских БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#атака БПЛА #бпла #минобороны россии
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