Эксперт рассказал, как избежать нарушений сна осенью

Осенью люди могут иметь проблемы со сном. О том, как их избежать, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что, у людей с наступлением рабочих будней и холодов меняется образ жизни, что, в свою очередь, также может сказаться на режиме и качестве сна.

«Люди уезжают с дачи в города, меньше бывают на свежем воздухе, больше времени проводят в помещениях, где из-за отопления может быть слишком сухо или жарко. А для качественного сна комфортнее умеренно прохладная и не слишком сухая среда как в течение дня, так и во время сна», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Еще одним фактором, влияющим на сон, является рост стрессовых нагрузок.

«У некоторых людей смена сезона провоцирует сезонное аффективное расстройство — это состояние, при котором нарушения сна сочетаются со снижением настроения, с апатией и другими симптомами. Чтобы повлиять на ситуацию, нужен комплексный подход. Старайтесь соблюдать стабильный режим, то есть ложитесь и вставайте в одно и то же время даже в выходные, не переносите будильник — это помогает стабилизировать внутренние часы и даже натренировать силу воли в мелочах», — посоветовал Умнов.

Эксперт также порекомендовал стараться получать достаточно света. Для этого нужны прогулки и светотерапия специальными лампами.

«Расположите стол у окна, если есть такая возможность. Это помогает перезагрузить ритмы. Вечером за час-два до сна поменьше вникайте во что-то интеллектуальное и сократите использование гаджетов, потому что синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, напрягает глаза, а глаза — мозг. Создайте в спальне комфортные условия: должно быть прохладно, темно, влажность воздуха — около 50—60%. Ограничьте перед сном кофеин, алкоголь и тяжёлую пищу», — добавил специалист.

Помимо этого, снизить уровень стресса и улучшить качество сна помогут физические нагрузки и расслабление.

«И не забывайте про релаксацию. Обязательно, даже если очень сильно заняты, находите время днем для отдыха, переключения мыслей и расслабления. Если, несмотря на эти меры, нарушения сохраняются дольше нескольких недель, сопровождаются выраженной тревогой, подавленным настроением или другими настораживающими симптомами, стоит обратиться к врачам: сомнологу, терапевту или психотерапевту. Специалист поможет исключить другие причины и подобрать индивидуальную тактику лечения лекарствами», — заключил Умнов.