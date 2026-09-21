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Политика 21 сентября 2026 01:53

«Альтернатива для Германии» одержала победу уже во втором регионе ФРГ

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Оппозиционная «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг земли Мекленбург - Передняя Померания, набрав 38,7% голосов. Такие данные приводит местный избирком.

На втором месте оказались немецкие социал-демократы, заручившиеся поддержкой 35,5% населения.

Христанско-демократический союз, который возглавляет нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц набрал всего 4,9% голосов и не смог преодолеть минимальный порог для создания своей фракции в парламенте.

Напомним, что АдГ выступает за восстановление диалога с Россией и против поддержки Киевского режима. Ранее партия также одержала победу на местных выборах в Саксонии - Анхальта, набрав 43,8% голосов.

#германия #выборы
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