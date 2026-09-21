В Татарстане потеплеет до +25 градусов и пройдут небольшие дожди

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Сегодня, 21 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая погода, которая, впрочем, станет более влажной и неустойчивой. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 3 до 8 м/с. В светлое время суток он порой будет усиливаться до 13 м/c, в том числе в столице РТ.

После более теплой, чем предыдущие, ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до +20, +25 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +21, +23).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.