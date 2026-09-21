Татарстан оказался среди регионов-лидеров по медианным зарплатам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число 11 российских регионов-лидеров по покупательной способности медианной зарплаты. По данным исследования РИА Новости, в республике чистая медианная зарплата позволяет купить не менее трех фиксированных наборов товаров и услуг. Медианные зарплаты рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ: чистая медианная зарплата там превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. Далее идут Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область – в этих регионах на одну чистую медианную зарплату приходится по 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра замыкает первую пятерку с показателем 3,8 набора.

Кроме них, в число лидеров вошли Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Татарстан, Красноярский край и Москва. В эту группу попали регионы, где покупательная способность медианной зарплаты составляет не менее трех фиксированных наборов товаров и услуг.

При составлении рейтинга эксперты РИА Новости сравнили чистую медианную зарплату в регионах с фиксированным потребительским набором товаров и услуг. Медианная зарплата показывает значение, выше которого получают половина работников, а ниже – другая половина. В отличие от средней зарплаты, на этот показатель меньше влияют очень высокие и низкие значения доходов.

Медианные зарплаты по регионам за вычетом НДФЛ рассчитали на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Стоимость фиксированного потребительского набора взяли из региональной статистики Росстата. Регионы расположили в рейтинге по соотношению чистой медианной зарплаты и стоимости этого набора, то есть по покупательной способности заработка.

По данным исследования, между лидерами и регионами в конце рейтинга разрыв по покупательной способности медианной зарплаты оказался значительным. В 11 регионах на среднемесячную чистую медианную зарплату можно приобрести три и более стандартных потребительских набора, тогда как в замыкающих рейтинге субъектах ее едва хватает на 1,5 набора. Таким образом, различия между регионами составляют более чем 2–3,5 раза.

Санкт-Петербург в рейтинге занял 14-е место: на одну медианную зарплату там приходится 2,9 фиксированного набора товаров и услуг.

В конце рейтинга оказались Алтайский край, Крым, Севастополь, Ивановская область, Ставропольский край, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Во всех этих регионах соотношение чистой медианной зарплаты и стоимости фиксированного набора составляет не более двух.

В среднем по России одной чистой медианной зарплаты хватает примерно на 2,7 фиксированного потребительского набора. В 22 из 85 проанализированных регионов этот показатель равен среднероссийскому или выше него.

Отдельно эксперты сравнили регионы по размеру самой чистой медианной зарплаты. Первое место занял Чукотский автономный округ – во втором квартале 2026 года этот показатель там превысил 197 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ со 155 тыс. рублей, на третьем – Магаданская область со 153 тыс. рублей. Далее расположились Ненецкий автономный округ со 132 тыс. рублей и Камчатский край со 125 тыс. рублей.

Еще в пяти регионах чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года превысила 100 тыс. рублей. Это Москва – 120 тыс. рублей, Республика Саха (Якутия) – 116 тыс. рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 114 тыс. рублей, Сахалинская область – 111 тыс. рублей и Мурманская область – 103 тыс. рублей.

Таким образом, более 100 тыс. рублей чистой медианной зарплаты во втором квартале 2026 года получали жители десяти российских регионов. В среднем по стране этот показатель составил чуть менее 72 тыс. рублей, а выше этого уровня он оказался в 22 регионах.

Самые низкие значения чистой медианной зарплаты в апреле-июне 2026 года зафиксировали в Дагестане, Ингушетии и Чечне – менее 40 тыс. рублей в месяц, или около 50% от среднероссийского уровня. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии показатель не превышал 45 тыс. рублей. Еще в 19 регионах чистая медианная зарплата в апреле-июне была ниже 55 тыс. рублей.