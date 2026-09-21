Четыре партии проходят в Госдуму после обработки 90,43% протоколов

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После обработки 90,43% протоколов четыре партии преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральному округу. Об этом сообщает РИА Новости.

В парламент по партийным спискам, предварительно, проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Таким образом, в Госдуму девятого созыва могут пройти партии из нынешнего состава парламента, за исключением «Справедливой России».

«Единая Россия» набирает 57,86% голосов, КПРФ – 13,84%, ЛДПР – 8,9%, «Новые люди» – 7,94%. У «Справедливой России» – 4,95%.

В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» получила 49,06% голосов. Второе место занимают «Новые люди» с 15,42%, КПРФ набирает 12,26%.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании начались 18 сентября. Голосование завершилось в воскресенье.

Всего в рамках Единого дня голосования предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.