Мухаметшин заявил о высокой активности татарстанцев на выборах

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», почетный председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин после видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым, посвященной предварительным итогам Единого дня голосования – 2026, поблагодарил жителей республики за участие в выборах и однопартийцев за работу во время кампании. Об этом сообщает пресс-служба партии.

От Татарстана в совещании также приняли участие кандидаты от «Единой России» – депутаты Госдумы Максим Топилин, Илья Вольфсон, Марат Нуриев, Герой России Александр Лапин и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Кроме того, к ВКС подключились руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана, заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов, глава Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, депутат Госсовета Геннадий Глушков, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Госсовета Руслан Шигабуддинов, руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин и первый заместитель руководителя регионального исполкома Светлана Гиниатуллина.

Связь установили из офиса Татарстанского регионального исполкома «Единой России».

После совещания Мухаметшин в беседе с журналистами подвел итоги избирательной кампании. Он отметил, что выборы проходили в непростых условиях, в том числе на фоне специальной военной операции и действующих санкций, которые, по его оценке, влияют на многовекторную экономику республики. При этом, по словам Мухаметшина, социально-экономические показатели Татарстана продолжают расти.

Секретарь регионального отделения партии связал эти результаты с работой жителей республики и поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Он также пожелал новых успехов в достижении целей, о которых говорили в ходе избирательной кампании.

Мухаметшин отметил, что кампания, по его мнению, объединила жителей республики вокруг решения актуальных задач. При этом он подчеркнул, что участвовать в выборах могли представители разных политических партий, и поздравил всех с завершением избирательной кампании.

В беседе с однопартийцами Мухаметшин также поблагодарил партийный акти

в за работу во время кампании. Он отметил, что, по его словам, избиратели поддерживают инициативы «Единой России».

Участники ВКС также высказались о ходе голосования и активности избирателей.

Герой России, кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Лапин заявил, что выборы депутатов Госдумы прошли на высоком организационном уровне. Он связал порядок на избирательных участках с общей сплоченностью общества и отметил, что граждане России заслуживают уважения за участие в голосовании.

Кандидат от «Единой России», министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отметила высокую активность избирателей. По ее словам, жители республики приходили на участки в том числе семьями. Она также обратила внимание на музыку, праздничную атмосферу и торговлю на некоторых избирательных участках, что, по ее оценке, свидетельствовало о широком интересе жителей к избирательной кампании.

Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов заявил, что выборы в республике традиционно проходят на высоком организационном уровне. Он отметил активность жителей, которые, по его словам, приходили на избирательные участки все три дня голосования.

Камалтынов также сообщил, что за время выборов посетил районы Татарстана и обратил внимание на спокойную и организованную работу участковых избирательных комиссий.

Кандидат от «Единой России», депутат Госдумы VIII созыва Максим Топилин заявил, что выборы в Госдуму IX созыва прошли в соответствии с Конституцией и установленными сроками. По его мнению, это имеет значение для легитимности избирательного процесса. Топилин также отметил высокую явку.

Депутат Госдумы VIII созыва, кандидат от «Единой России» Илья Вольфсон связал высокую явку с интересом граждан к будущему Татарстана и России. Он рассказал, что жители приходили на участки семьями и активно участвовали в голосовании.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин отметил доброжелательную атмосферу на избирательных участках. По его словам, серьезных нарушений там не отмечали, а многие жители приходили голосовать семьями. Самигуллин также рассказал, что в его семье детей с раннего возраста приучали участвовать в выборах.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время ВКС поблагодарил граждан за участие в выборах и заявил, что они прошли успешно. По его словам, явка составила почти 57%, что, как отметил председатель партии, является самым высоким показателем за последние годы.

Медведев также заявил, что «Единой России» предстоит реализовывать решения президента и курс Владимира Путина. Он назвал полученное партией доверие стимулом для дальнейшей работы и отметил необходимость реализации Народной программы и программ, которые будут приняты в регионах.

По словам Медведева, партия должна продолжить работу над сложными и актуальными для страны задачами. Он выразил уверенность, что «Единая Россия» справится с этой работой.