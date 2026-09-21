Когогина лидирует в Набережно-Челнинском округе после обработки 100% протоколов

Кандидат от «Единой России» Альфия Когогина получила 76,74% голосов на выборах в Госдуму по Набережно-Челнинскому одномандатному округу №34 в Татарстане. Такие данные приводит ЦИК.

Таким образом, Когогина сохранила первое место после завершения подсчета голосов.

Альфия Когогина является действующим депутатом Госдумы. В нижнюю палату парламента она впервые была избрана в 2011 году, а в 2016 и 2021 годах – по Набережно-Челнинскому одномандатному округу. Сейчас она занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.