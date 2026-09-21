После обработки 71,1% протоколов единороссы набирают более 57,5% голосов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После обработки 71,17% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва лидерство сохраняет партия «Единая Россия» с 57,53% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.

Четыре другие партии, представленные в Госдуме прошлого созыва, преодолевают 5-процентный барьер и сохраняют представительство в нижней палате парламента. Речь идет о КПРФ с 14,00% голосов, ЛДПР с 8,73%. «Новые люди» с 7,97% и «Справедливая Россия» с 5,03%.

Согласно предварительным данным, непарламентские партии не проходят 5-процентный барьер и не попадают в Госдуму. Партия пенсионеров набирает 2,20%, «Зеленые» – 1,12%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,73%, а Партия прямой демократии – 0,33%.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились в воскресенье, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Так, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.