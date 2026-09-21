Биолог Сафонов назвал лучшие комнатные растения для очистки воздуха

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости перечислил растения, которые наиболее эффективно очищают воздух в квартире.

По его словам, безусловным лидером является хлорофитум. Он отметил, что это самое неприхотливое растение и настоящий чемпион среди комнатных цветов, поскольку оно отлично справляется, например, с формальдегидом.

Спатифиллум, по словам эксперта, хорошо увлажняет воздух и поглощает такие вредные вещества, как бензол и аммиак.

Сафонов добавил, что фикус эффективно улавливает пыль и насыщает воздух кислородом.

В список полезных растений он включил и герань, отметив, что это растение выделяет эфирные масла, которые отпугивают многих насекомых. Однако, по его словам, у аллергиков герань может вызывать нежелательные реакции организма.

Еще одним полезным растением Сафонов назвал сансевиерию, известную в народе как «тещин язык». Она не хуже остальных перечисленных вариантов выделяет кислород и очищает воздух в квартире, заключил биолог.