В центре Казани семь многоквартирных домов на сутки останутся без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Вахитовском районе столицы Татарстана на сутки отключат воду в семи многоквартирных домах, трех социальных учреждениях и шести административных зданиях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал»..

Воду отключат в 9 часов утра 22 сентября, а возобновят ее подачу – в 9 часов 23 сентября. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода для жилого комплекса по улице Муштари к централизованным сетям.

Прекращение подачи воды затронет здания, расположенные по следующим адресам:

– улица Бутлерова, дома №7, 30, 30а, 34а/13 и 43;

– улица Маяковского, дома №10, 10а, 12 и 13/34;

– улица Муштари, дома №1 стр. 8, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 13в, 13а, 14, 14в, 15 и 15а.

Заявки на размещение автоцистерн с водой принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8 (843) 231-62-60.