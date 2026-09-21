Медведев рассказал о сохранении доверия избирателей к «Единой России»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о сохранении доверия граждан к партии по итогам Единого дня голосования – 2026. Об этом он сообщил на видеоконференции, посвященной предварительным результатам выборов, сообщает пресс-служба партии.

По словам Медведева, явка в ходе ЕДГ-2026 достигла почти 57%, что, как он отметил, стало самым высоким показателем за последние годы. Председатель «Единой России» поблагодарил граждан за участие в голосовании.

Медведев также отметил работу избирательных комиссий, добровольцев и других людей, которые обеспечивали проведение выборов. Он подчеркнул, что в некоторых регионах, расположенных близко к линии боевого соприкосновения, эта работа была связана с риском для жизни. По его словам, несмотря на произошедшие трагедии, избирательная кампания прошла на достойном уровне.

Председатель «Единой России» напомнил, что в выборах впервые участвовали кандидаты из числа участников специальной военной операции. По его мнению, граждане оказали им доверие, поскольку их служба и совершенные ими поступки, как отметил Медведев, связаны с защитой страны, укреплением ее суверенитета и стабильности.

О ходе и предварительных итогах избирательной кампании на видеоконференции также рассказали главы регионов.

Член Бюро Высшего совета «Единой России», представитель федеральной пятерки партии на выборах, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордной явке на выборах в Госдуму в столице. По его словам, в течение последних двух месяцев на Москву и Московскую область были направлены десятки тысяч беспилотников, однако, как заявил Собянин, это привело к консолидации граждан вокруг Владимира Путина, идеи суверенитета и сильной России.

Мэр Москвы также заявил об укреплении позиций «Единой России» и отметил, что это, по его мнению, возлагает на партию дополнительную ответственность. Он сообщил, что тысячи наказов избирателей станут основой дальнейшей работы.

Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», почетный председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин после ВКС поблагодарил жителей республики за участие в голосовании и пожелал однопартийцам новых успехов в достижении целей, о которых говорили во время избирательной кампании.

Мухаметшин отметил, что выборы проходили в непростых условиях, в том числе на фоне специальной военной операции и действующих санкций, которые, по его оценке, влияют на многовекторную экономику республики.

При этом, как заявил секретарь регионального отделения партии, социально-экономические показатели Татарстана показывают рост. Он связал это с работой многонационального населения республики и поблагодарил всех жителей, принявших участие в голосовании.

По словам Мухаметшина, важным результатом кампании стало объединение жителей вокруг решения актуальных задач республики. При этом он отметил, что в выборах могли участвовать представители разных политических партий, и поздравил всех с завершением избирательной кампании.

Секретарь регионального отделения «Единой России» также поблагодарил партийный актив за работу во время кампании и отметил, что, по его словам, избиратели поддерживают инициативы партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о существенном росте поддержки партии в республике. По его словам, это стало результатом работы «Единой России» под руководством президента.

Секретарь Пензенского регионального отделения партии, губернатор Олег Мельниченко рассказал, что одним из приоритетов «Единой России» во время избирательной кампании был прямой диалог с жителями.

Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер сообщил о рекордной явке в регионе. По его словам, она предварительно составила 53–54%, что на 7% больше показателя пятилетней давности.

Член Генерального совета партии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что предварительная явка в регионе составила 44%. По его данным, это примерно на 5% выше уровня 2021 года.

Член Высшего совета «Единой России», глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике партия лидирует с большим отрывом.

В завершение видеоконференции Дмитрий Медведев отметил доверие, которое, по его оценке, «Единая Россия» получила в разных регионах. Он назвал это стимулом для дальнейшей работы партии.

Медведев заявил, что «Единой России» предстоит реализовать Народную программу и программы, которые будут приняты в регионах. Он выразил уверенность, что партия справится с этой работой и с задачами, которые стоят перед страной.

В Единый день голосования состоялось более 2200 избирательных кампаний разного уровня. На них замещались 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Основной кампанией стали выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, жители выбрали высших должностных лиц 11 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов России, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров – столиц – 10 субъектов страны.