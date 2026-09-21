Axios: Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе прошедших в воскресенье телефонных переговоров неоднократно просил украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.

Причина беспокойства американского лидера заключается в росте мировых цен на дизельное топливо, которому способствуют как конфликты на Ближнем Востоке, так и украинские атаки. «Слово „дизель“ упоминалось во время разговора много раз», – подчеркнул собеседник издания.

Сам Зеленский после разговора сообщил в социальной сети X (прежде Twitter) лишь о том, что они с Трампом договорились встретиться на начинающейся неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ключевой украинский переговорщик – руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил порталу, что в последние дни обсуждал с представителями Белого дома организацию встречи, которую предполагается провести во вторник.

Ранее, 13 сентября, Трамп уже призывал Зеленского отказаться от ударов по объектам в РФ, связанным с производством дизельного топлива. «Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это вредит, это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу», – подчеркивал тогда американский лидер.

На следующий день Президент США заявил о согласии РФ и Украины прекратить удары по энергетике, но это его сообщение не подтвердилось. Утром 20 сентября мэр столицы России Сергей Собянин сообщил о повреждении во время атаки беспилотников объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA) следует, что в Штатах средняя цена галлона (3,79 литра) дизельного топлива достигла рекордных 6,49 доллара. Год назад дизель стоил всего 3,7 доллара за галлон, а его недельное подорожание составило 0,32 доллара.