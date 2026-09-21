Кандидаты «Единой России» лидируют в двух округах Татарстана

Кандидаты «Единой России» лидируют в Альметьевском и Центральном избирательных округах Татарстана на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло ЦИК.

В Альметьевском одномандатном округе №35 кандидат от «Единой России» Марсель Шайдуллин получил 64,31% голосов. Представитель КПРФ Рамиль Ахметвалиев набрал 12,63%, кандидат от партии «Новые люди» Рамиль Габдулвалиев – 8,12%.

В Центральном округе №36 кандидат от «Единой России» Марат Нуриев получил 59,92% голосов. Динара Халимдарова от КПРФ набрала 14,12%, представитель партии «Справедливая Россия» Виталий Белоусов – 9,97%.