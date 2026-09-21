В Роскачестве назвали не подходящие для жарки растительные масла

При выборе масла для жарки следует отдавать предпочтение рафинированному и дезодорированному продукту. Такое масло лучше переносит высокие температуры при готовке, сообщили специалисты Роскачества в беседе с RT.

По их словам, внешне продукт должен быть прозрачным и без осадка, а его сорт – высшим или премиум. Чем свежее масло, тем лучше. Хранить растительные масла рекомендуется при температуре от +8 до +20 °С в тёмном месте, без доступа прямых солнечных лучей.

Эксперты отметили, что для жарки больше всего подходят оливковое масло (за исключением virgin и extra virgin), подсолнечное, кокосовое, арахисовое, пальмовое и пальмоядровое.

Аналитики предупредили, что не стоит использовать нерафинированное масло, поскольку оно начинает достаточно быстро гореть. Также не подойдут сорта с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в частности соевое, рапсовое и кукурузное.

В организации напомнили о так называемой точке дымления – температуре, при которой масло начинает дымиться на сковороде и выделяются вредные вещества.

Собеседники RT уточнили, что у разных видов масел этот показатель отличается. Например, для свежего рафинированного подсолнечного масла он составляет примерно 227 °С, что выше комфортной для жарки температуры, а для нерафинированного – всего 107 °С.