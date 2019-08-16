В дни открытия и закрытия WorldSkills общественный транспорт будет ходить до 23.30

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В период проведения мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

В дни проведения церемоний открытия и закрытия время работы общественного транспорта, проходящего через стадион «Казань Арена», будет продлено до 23.30, метрополитен будет работать до 00.00.

Во время проведения чемпионата на маршрутах города будут функционировать 58 автобусных, 11 троллейбусных и 4 трамвайных маршрута, а также 10 поездов метрополитена.

В период с 21 по 27 августа текущего года работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться согласно утвержденным графикам движения.

В направлении футбольного стадиона «Казань Арена» следуют 23 автобусных, 2 трамвайных и 3 троллейбусных маршрута с интервалом движения 5-6 минут.

Информация о маршрутах общественного транспорта с указанием режима работы, количестве подвижного состава и интервалах движений размещена на сайте kazantransport.ru и в приложении «Яндекс.Транспорт», где в реальном режиме времени отображается их движение.

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