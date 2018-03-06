В Казани стартовал набор городских волонтеров на ЧМ-2018

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казани стартовал набор городских волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня заявил первый заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Дамир Фаттахов.

«Сто дней осталось сегодня до уникального спортивного события – до первого матча чемпионата мира-2018. Не в первый раз мы принимаем спортивные мероприятия международного уровня, но как в первый раз готовимся к международному событию. Надеемся, это позволит провести чемпионат на том уровне, к которому привыкли жители и гости столицы Татарстана. Сегодня началась самая жаркая пора – сто дней. Засучив рукава, мы должны трудиться. Сегодня начался прием городских волонтеров», – объявил Фаттахов.

Более 2,5 тыс. кандидатов подали заявки в команду городских волонтеров, которая будет состоять из 1 тыс. человек. Помощники туристов и спортсменов должны владеть английским, французским или испанским языками.

«Волонтеры оргкомитета уже набраны, а сегодня открывается рекрутинговый процесс. Сегодня первые 50 волонтеров отбор прошли, эта работа продолжится в течение марта. Эти волонтеры будут находиться на улицах города, встречать на транспортных узлах. Я думаю, что к середине апреля команда будет сформирована», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Сегодня в пресс-центре стадиона Kazan-Arena Карпов и Фаттахов наградили ребят, которые отличились, волонтеря на Кубке конфедераций 2017 года. Казанцы получили благодарственные письма за участие в мероприятиях турнира.

К слову, городским волонтером мундиаля может стать любой желающий старше 16 лет, владеющий иностранными языками.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей ЧМ-2018. Это будут встречи Франция – Австралия (группа C, 16 июня), Иран – Испания (группа B, 20 июня), Польша – Колумбия (группа H, 24 июня) и Южная Корея – Германия (группа F, 27 июня), а также два матча плей-офф – одна восьмая и одна четвертая финала.