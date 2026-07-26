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На главную ТИ-Спорт 26 июля 2026 21:00

Шестеро россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд НХЛ

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Шестеро россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд НХЛ
Александр Овечкин
Фото: washingtoncaps.com

Шесть россиян вошли в прогнозируемый состав сборной мира на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2027 года по версии официального сайта лиги.

В предполагаемый состав включили нападающих Александра Овечкина («Вашингтон»), Никиту Кучерова («Тампа»), Артемия Панарина («Лос-Анджелес») и Кирилла Капризова («Миннесота»), а также вратарей Игоря Шестеркина («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрея Василевского («Тампа»).

Матч звезд НХЛ пройдет 5 и 6 февраля 2027 года на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк. В турнире примут участие сборные США, Канады, Швеции, Финляндии и сборная мира. Команды сыграют по круговой системе в формате «три на три».

Окончательные составы команд определят НХЛ, Ассоциация игроков лиги и болельщики путем голосования.

#НХЛ
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