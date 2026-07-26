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На главную ТИ-Спорт 26 июля 2026 22:36

Артига подвел итоги после поражения от «Краснодара»

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Артига подвел итоги после поражения от «Краснодара»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани прошел матч первого тура РПЛ – местный «Рубин» на своем поле принимал вице-чемпиона России «Краснодар».

Казанцы уступили со счетом 1:3, а после матча с журналистами поговорил Франк Артига:

«Нет комментариев. Единственное, могу сказать, что футбол закончился на 19 минуте. До этого момента наша команда проводила блестящую игру. Была блестящая атмосфера на трибунах. Но на 19-ой минуте было принято решение этот матч завершить», – сказал Артига журналистам.

Добавим, во втором туре «Рубин» на выезде сыграет с «Акроном» 1 августа.

#футбол #футбольный клуб рубин
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