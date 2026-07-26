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Общество 26 июля 2026 19:28

Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

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Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота РФ заявил, что иногда смотрит блогеров, освещающих специальную военную операцию, и положительно оценивает их работу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, он получает информацию о ситуации в зоне СВО из разных источников, включая официальные доклады, сообщения командиров и бойцов, данные спецслужб, публикации СМИ, паблики и материалы блогеров.

«Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, ну, попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают! Такие есть люди», – сказал Президент.

При этом Путин отметил, что есть и такие блогеры, которые преследуют, по его мнению, свои личные цели.

#Владимир Путин #блогеры #СВО
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