Путин: действия Запада вынудили Россию начать СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что многолетняя политика Запада в отношении РФ стала причиной конфликта на Украине и привела к началу специальной военной операции. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими Военно-морского флота, передает ТАСС.

Глава государства напомнил о данных Западом обещаниях не расширять инфраструктуру НАТО на восток. По его словам, эти договоренности не были соблюдены.

«Двигались, двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот. Причем кровавый, антиконституционный», – сказал Путин.

«И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И это, вот именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, привели к сегодняшнему конфликту на Украине. И вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – добавил он.