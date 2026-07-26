В Кабуле пройдет форум «Россия и Исламский мир» при участии афганских татар

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

В Кабуле 13 августа состоится международная образовательная конференция «Россия и Исламский мир». Организаторами этого знакового мероприятия выступили Русский дом в Кабуле и Российский деловой центр в Афганистане.

Форум объединит на одной площадке ведущих российских и афганских ученых, представителей бизнеса, студентов вузов обеих стран, а также делегатов от местных общин, включая татар Афганистана.

В программу конференции вошли дискуссии о развитии ислама в России, перспективах исламских финансов, сотрудничестве в сфере образования и расширении экспорта халяльной продукции. По словам руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, российские инвесторы в Афганистане остро нуждаются в профессиональных кадрах, поэтому критически важно, чтобы в стране работали свои местные, качественно подготовленные специалисты.

Для регистрации на мероприятие необходимо направить заявку на электронные адреса rcnk.kabul484@gmail.com и rbcafghan@gmail.com.