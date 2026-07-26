news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 26 июля 2026 19:04

В Кабуле пройдет форум «Россия и Исламский мир» при участии афганских татар

Читайте нас в
Телеграм
В Кабуле пройдет форум «Россия и Исламский мир» при участии афганских татар
Фото: Российский деловой центр в Афганистане

В Кабуле 13 августа состоится международная образовательная конференция «Россия и Исламский мир». Организаторами этого знакового мероприятия выступили Русский дом в Кабуле и Российский деловой центр в Афганистане.

Форум объединит на одной площадке ведущих российских и афганских ученых, представителей бизнеса, студентов вузов обеих стран, а также делегатов от местных общин, включая татар Афганистана.

В программу конференции вошли дискуссии о развитии ислама в России, перспективах исламских финансов, сотрудничестве в сфере образования и расширении экспорта халяльной продукции. По словам руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, российские инвесторы в Афганистане остро нуждаются в профессиональных кадрах, поэтому критически важно, чтобы в стране работали свои местные, качественно подготовленные специалисты.

Для регистрации на мероприятие необходимо направить заявку на электронные адреса rcnk.kabul484@gmail.com и rbcafghan@gmail.com.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В мэрии Казани объяснили, может ли работник опоздать из-за ракетной опасности

В мэрии Казани объяснили, может ли работник опоздать из-за ракетной опасности

25 июля 2026

Минувшей ночью в небе над Россией уничтожены 133 вражеских БПЛА

26 июля 2026
Новости партнеров