news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 июля 2026 21:11

«Нива» влетела лоб в лоб в автобус под Казанью, ее водитель погиб

Читайте нас в
Телеграм

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером под Казанью – «Нива» влетела лоб в лоб в маршрутный автобус. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы. Они же прислали фото последствий аварии.

Фото: очевидцы

Произошло это в Пестречинском районе РТ на трассе между селом Богородское и Куюками. По информации очевидцев, «Нива» ехала со стороны Куюков, автобус – со стороны Богородского.

В результате удара легковушку изрядно смяло, ее водитель погиб.

Прокуратура Пестречинского района РТ начала проверку.

#погиб водитель в дтп
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В мэрии Казани объяснили, может ли работник опоздать из-за ракетной опасности

В мэрии Казани объяснили, может ли работник опоздать из-за ракетной опасности

25 июля 2026
Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

26 июля 2026
Новости партнеров