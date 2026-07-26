«Нива» влетела лоб в лоб в автобус под Казанью, ее водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером под Казанью – «Нива» влетела лоб в лоб в маршрутный автобус. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы. Они же прислали фото последствий аварии.

Фото: очевидцы

Произошло это в Пестречинском районе РТ на трассе между селом Богородское и Куюками. По информации очевидцев, «Нива» ехала со стороны Куюков, автобус – со стороны Богородского.

В результате удара легковушку изрядно смяло, ее водитель погиб.

Прокуратура Пестречинского района РТ начала проверку.