Лариса Долина рассказала о новой квартире, которую ей подарили друзья

Народная артистка России Лариса Долина переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Об этом певица рассказала журналистам, сообщает ТАСС.

«Я перевернула эту страницу (со старой квартирой – прим. ред.). [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт», – сказала Долина.

Артистка сделала заявление на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», прошедшем на главной сцене набережной курорта Завидово.

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать недвижимость и передать им деньги. Певица оспорила сделку, после чего разбирательство дошло до Верховного суда. В декабре прошлого года Верховный суд оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье, при этом признал Долину потерпевшей от преступления.