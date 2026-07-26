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Общество 26 июля 2026 17:31

Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в решении задач СВО

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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и командиров Военно-морского флота с профессиональным праздником и отметил вклад флота в обеспечение безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в ходе получения докладов от командующих флотами, глава государства подчеркнул, что развитие ВМФ остается одним из приоритетных направлений.

«Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, а собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады», – сказал он.

Говоря о специальной военной операции, Путин отдельно выделил действия корабельных подразделений и морской пехоты.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», – продолжил Президент.

Путин также передал поздравления с Днем ВМФ тем военнослужащим и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах, и выразил им благодарность за службу.

#Владимир Путин #день ВМФ #ВМФ
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