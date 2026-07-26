В ТК РФ появится новый вид трудовой деятельности для выпускников

В России появится новый вид трудовой деятельности – стажировка в сфере труда. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс утвердил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Новая форма стажировки позволит выпускникам колледжей и вузов получить первый профессиональный опыт по срочному трудовому договору под руководством наставника.

Стажером сможет стать человек, который получает или уже получил среднее профессиональное или высшее образование, прошел дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходит профессиональное обучение.

Срочный трудовой договор о стажировке необходимо будет заключить не позднее года после завершения обучения. Этот срок приостанавливается на период военной службы, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других установленных законом случаях.

Продолжительность стажировки не сможет превышать шести месяцев. В наименовании должности должно быть указано, что сотрудник является стажером. Работодатель будет обязан организовать наставничество, а порядок прохождения стажировки, объем самостоятельной работы и критерии оценки ее результатов определят в локальном нормативном акте.

Если после окончания срочного договора стажер заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему устанавливать не будут.

Новые нормы не распространяются на государственных и муниципальных служащих, а также на стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности. Для них сохранятся действующие правила.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.