Водолазы подняли из Казанки тело утонувшего пожилого мужчины

О том, что в Казанке, по всей видимости, утонул человек, одна из жительниц столицы Татарстана сообщила спасателям сегодня в шестом часу вечера.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина позвонила и сказала, что накануне около восьми вечера она видела, как вдоль Казанки в районе улицы Гаврилова гуляет мужчина лет 60-ти. А сегодня она увидела его вещи на берегу реки.

В 18:50 водолазы ЗПСО №2 обнаружили тело мужчины в 30-ти метрах от берега на глубине 6,5 метра. Тело утонувшего подняли из воды и передали полицейским.