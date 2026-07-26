В России введут штрафы до 500 тыс. рублей за недопуск операторов связи в МКД

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы за создание препятствий операторам связи при доступе в многоквартирные дома. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в статью 9.21 КоАП РФ, которая регулирует ответственность за нарушение порядка недискриминационного доступа и технологического присоединения.

Ответственность предусмотрена для лиц, управляющих многоквартирными домами, если они нарушают правила взаимодействия с операторами при монтаже, эксплуатации или демонтаже сетей связи, размещенных на общем имуществе.

Для должностных лиц размер штрафа составит от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Необходимость принятия закона связана с ситуациями, когда управляющие организации уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, требуют заключения дополнительных соглашений или взимания платы с операторов связи, а также препятствуют их доступу в дома.

«Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи», – говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.