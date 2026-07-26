Telegraph: выпуск Patriot на Украине не даст Киеву быстрого эффекта

Производство западных вооружений по лицензии на территории Украины, в том числе американских зенитных ракетных комплексов Patriot, не позволит Киеву быстро усилить противовоздушную оборону. Об этом пишет The Sunday Telegraph, передает ТАСС.

Как отмечает источник, лицензионные соглашения являются только начальным этапом, поскольку для запуска производства необходимо построить предприятия, наладить производственные линии и подготовить специалистов.

«Одно дело – сказать: “Вы сможете выпускать это по лицензии на Украине”, и это замечательная новость. Но вся суть в том, что сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить людей, которые будут на ней работать. Все это требует времени, средств и серьезных усилий», – заявил газете член-корреспондент Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Томас Уиттингтон.

По оценке издания, реализация подобных проектов может занять значительное время, поэтому лицензированное производство не поможет Украине укрепить оборону в ближайшей перспективе.

Старший научный сотрудник RUSI Сидхарт Каушал также обратил внимание на ограниченные объемы производства ключевых компонентов для Patriot.

«Ключевые компоненты комплексов Patriot, например, головки самонаведения и твердотопливные ракетные двигатели, находятся в крайне ограниченном количестве. Независимо от того, о производстве какой системы идет речь, если украинская производственная линия будет конкурировать за те же комплектующие, что и американские, и будущие европейские предприятия, именно это станет главным вопросом. Важно не то, сможет ли Украина построить завод, а то, хватит ли компонентов, чтобы обеспечить его работу», – сказал он.

В начале июля на саммите НАТО Президент США Дональд Трамп заявил о возможности организовать на Украине лицензионное производство ракет для Patriot. Позднее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах предоставить Киеву возможность выпускать по лицензии французские ракеты-перехватчики Aster-30.