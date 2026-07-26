«Рубин» уступил «Краснодару» в матче первого тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте: Мирлинд Даку отправил мяч в ворота после передачи голкипера Евгения Ставера. На 17-й минуте казанцы остались в меньшинстве – Илья Рожков получил прямую красную карточку.

«Краснодар» сравнял счет уже в добавленное к первому тайму время благодаря голу Хуана Боселли. После перерыва Никита Кривцов вывел гостей вперед, а в компенсированное время Кристиан установил окончательный счет – 3:1.