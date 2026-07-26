«Формула-1» объявила о переносе Гран-при Бахрейна в Малайзию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» пройдет в Малайзии вместо Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба соревнования.

Гонка запланирована на 2-4 октября.

В марте организаторы отменили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне ситуации в регионе. Гран-при Бахрейна первоначально должен был состояться 10-12 апреля, а этап в Саудовской Аравии – 17-19 апреля.

Малайзия принимала этапы «Формулы-1» с 1999 по 2017 год. Наибольшее число побед в стране одержал немецкий пилот Себастьян Феттель. Последнюю гонку в Малайзии выиграл нидерландец Макс Ферстаппен.