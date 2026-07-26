330 лет славы флота: в Казани отметили День ВМФ

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

В казанском Парке Победы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ВМФ и 330‑й годовщине со дня образования Военно‑морского флота.

Отметить профессиональный праздник собрались ветераны ВМФ России, матросы, мичманы, старшины, офицеры, их семьи и почетные гости.

Участников митинга приветствовали видные общественные и военные деятели: экс‑заместитель командующего Северным флотом ВМФ РФ, вице‑адмирал Валерий Пантелеев; председатель Союза ветеранов РТ, генерал‑майор Александр Бородин; руководитель Исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков; председатель Морского собрания РТ Шавкат Сунгатов; председатель Союза десантников Татарстана Юрий Суворов; председатель «Содружества пограничников» РТ Альберт Сулейманов.

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Александр Даренков от имени спортивной общественности России поздравил военных моряков и вручил почетную грамоту Министерства спорта РТ председателю Татарстанской республиканской организации ветеранов морской пехоты Ильшату Гильмиярову – за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

«Доблесть и отвага Российского флота не раз проверены в сражениях и военных подвигах. Ветеранам ВМФ – безграничная благодарность за защиту нашей Родины! Отдельное спасибо за уроки мужества в образовательных и спортивных учреждениях, за организацию патриотических мероприятий и соревнований, за помощь педагогам и тренерам в воспитании детей и молодежи. Организации „Морское собрание“ Республики Татарстан и „Морпехи Татарстан“ вносят большой вклад в допризывную и спортивную подготовку молодежи, а также в организацию гуманитарных миссий на фронт», – подчеркнул Даренков.

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Кульминацией праздника стало зрелищное показательное выступление воспитанников Раифского специального учебно‑воспитательного учреждения закрытого типа: ребята продемонстрировали элементы боевых единоборств и военной подготовки – получилось динамично и по‑настоящему впечатляюще.