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ФИФА осталась довольна подготовкой Казани к ЧМ-2018

3 марта 2018, 12:51 , Фото: Ильнар Тухбатов

ФИФА осталась довольна подготовкой Казани к ЧМ-2018 Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал о конкретных деталях подготовки Казани к чемпионату мира, в частности, о тестовом матче.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На сегодняшней встрече с журналистами генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятиям Колин Смит констатировали, что на «Казань-Арене» и в целом по городу нет никаких проблем при подготовке к чемпионату мира по футболу.

«В целом, нет больших вопросов ни к стадиону в Казани, ни к самому городу. Здесь проходило множество спортивных мероприятий, в том числе Кубок конфедераций. У города и стадиона накоплен большой опыт организации турниров разного калибра. Могу подтвердить высокую готовность к чемпионату мира и большой энтузиазм со стороны региональных властей», — сказал Сорокин журналистам.

Пресс - подход в рамках операционного визита делегации представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-201

Здесь с успехом прошли матчи Кубка конфедераций, требования к чемпионату мира несколько отличаются, поэтому мы вносим незначительные изменения в инфраструктуру, поскольку ЧМ это больший масштаб, нежели КК. Газон, мне кажется, находится в хорошем состоянии, на нем работает подогрев, температура держится около 12 градусов, поэтому он никаких нареканий не вызвал, газон в порядке, отметил он.

Сорокин рассказал и о других стадионах ЧМ-2018. «Подвижки есть везде, во всех городах ведется интенсивная работа. Практически все арены находятся в высокой степени готовности. Недавно соответствующие документы получил стадион в Екатеринбурге, на днях мы надеемся получить такие документы и со всех других арен. Ожидаем, что последним из таковых будет стадион в Самаре. Мы вполне успеваем к тестовым матчам. Никакого беспокойства у нас нет», — отметил Сорокин.

Пресс - подход в рамках операционного визита делегации представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-201

Колин Смит не стал скрывать своего удовлетворения от нового визита в Казань. «Нас здесь, как обычно, очень тепло встретили, в том числе Премьер-министр. Мы хорошо познакомились с Казанью в прошлом году. Рад снова вернуться сюда после Кубка конфедераций, который Казань провела великолепно. Еще там мы увидели огромное желание со стороны местных властей обеспечить самое лучшее впечатление от КК-2017. И это продолжается, здесь делается все для этого возможное и делается с большим энтузиазмом. Мы очень рады столь тесному сотрудничеству с вашими региональными властями. Сейчас мы сосредоточились на тех участках, которые будут меняться согласно требованиям чемпионата мира. В частности, это расширение медиа-площадок, зоны гостеприимства, небольшая переконфигурация IT-компаунда, ряда других зон. У нас осталось наилучшее впечатление от увиденного в Казани. Преимущество „Казань-Арены“ в том, что этот стадион является профессионально управляемым клубным стадионом, на котором регулярно проводятся матчи, что сильно облегчает нашу работу здесь. По сравнению с КК ваш стадион сильно не изменился. Должен сказать, что и не нужно было меняться — стадион в великолепном состоянии, мы говорим о временной инфраструктуре, требуемой ЧМ, все расширения, о которых я сказал, это запланированные изменения, ничего экстраординарного здесь нет», — подчеркнул Колин Смит.

«Разные стадионы в России находятся в различной степени готовности, основные вопросы есть по временной инфраструктуре. Есть четкое расписание тестовых матчей, в ходе которых мы выясним степень готовности арен к ЧМ-2018 и учтем уроки. Пока мы сосредоточились на деталях и интеграции функций различных клиентских групп, чтобы обеспечить оптимальный опыт для проведения ЧМ-2018. Для нас важно знать, как прибывают на стадион потоки болельщиков, как добираются до своих мест. Стадион может успешно работать только при хорошей интеграции всех служб, задействованных на нем. Недавно в Сочи мы успешно провели семинар с участием всех 32 команд, которые сыграют на ЧМ-2018, обменялись опытом, получили информацию и увидели общий восторг. Все проделали огромную работу. До ЧМ-2018 осталось 103 дня», — заметил Смит.

Пресс - подход в рамках операционного визита делегации представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-201

Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал о конкретных деталях подготовки Казани к чемпионату мира, в частности, о тестовом матче. «Ждем лета. Три команды-участницы ЧМ-2018 выбрали местом проживания Казань: Колумбия, Япония и Австралия. Помимо данного визита на „Казань-Арену“ днем в Казани пройдет заседание регионального комитета с участием Президента республики Рустама Минниханова, там и озвучим оставшиеся рабочие вопросы. Примем все финальные решения. На данный момент каких-то претензий или даже больших вопросов со стороны ФИФА к Казани нет. Но в любом случае, мы не расслабляемся, у нас принята дорожная карта, созданы рабочие группы по всем направлениям, координационный штаб. Благо опыт подобный имеем на КК-2017. Так что подходим к ЧМ-2018 во всеоружии, хотим подарить нашей стране праздник большого футбола. В мае планируем проведение тестового матча — „Рубин“ сыграет с „Уфой“, это будет 6 или 7 мая, по аналогии с прошлогодним матчем РФПЛ „Рубин“ — ЦСКА. Матч с „Уфой“ был намечен на 6 мая, но мы можем перенести его на 7 мая. Будем тестировать все наши системы. Согласно дорожной карте, у нас будет только один тестовый матч», — уточнил Леонов.

Пресс - подход в рамках операционного визита делегации представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-201

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей чемпионата мира по футболу-2018. Франция — Австралия (группа C, 16 июня), Иран — Испания (группа B, 20 июня), Польша — Колумбия (группа H, 24 июня), Южная Корея — Германия (группа F, 27 июня), и два матча плей-офф, 1/8 и 1/4 финала.


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