В Арском районе РТ посадят 5 тыс. деревьев для защиты Казанки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии РТ совместно с Министерством лесного хозяйства РТ и при поддержке компании СИБУР продолжает реализацию проекта по созданию лесных насаждений вдоль реки Казанки. Инициатива является одним из практических этапов результатов комплексной научно-исследовательской работы по экореабилитации водных объектов, которая проводилась с 2022 по 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с соглашением, подписанным Министерством экологии Татарстана, компанией СИБУР, Региональным общественным фондом содействия охране окружающей среды имени А. И. Щеповских и Региональным отделением РГО в РТ, завтра, 16 октября, пройдет посадка деревьев в городе Арске.

Подготовлено более 5 тыс. сеянцев хвойных и лиственных пород – ели и дуба. Защитные лесные насаждения высадят в водоохранной зоне реки Казанки на площади 1,5 гектара, уточнили в ведомстве.

Соглашением предусмотрена практическая реализация проектов, направленных на создание защитных водоохранных лесов вдоль берегов водных объектов.

Участие в предстоящей посадке примут представители Минэкологии РТ, Арского лесничества, СИБУРа, Регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды имени А. И. Щеповских и Регионального отделения РГО в РТ, а также юные натуралисты.

Высадка деревьев призвана уменьшить диффузный сток загрязняющих веществ с прилегающих территорий в водные объекты. Защитные лесополосы работают как естественные фильтры, задерживая вредные соединения и предотвращая их попадание в реки и водоемы.

Помимо прочего, создание лесных насаждений вдоль береговой линии способствует сохранению влаги, укреплению почвы, предотвращает эрозию, создает благоприятный микроклимат и условия для восстановления природной экосистемы. Всё это соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», добавили в министерстве.

Ранее в ходе первого этапа проекта по созданию лесных насаждений вдоль реки Казанки были посажены саженцы дуба и ели на площади 4,18 гектара в Урнякском сельском поселении Арского района.

Подобные акции – важный шаг в системной работе по сохранению истоков реки Казанки и улучшению экологической обстановки в республике, заявили в Минэкологии РТ.

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