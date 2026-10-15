Дмитрий Куклачев рассказал о выступлениях Театра кошек в зоне СВО

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев, рассказал, что впервые отправился в зону специальной военной операции в 2023 году. Тогда он посетил Мариуполь. Позже театр выступал перед военнослужащими не только в местах их дислокации, но и непосредственно на передовых позициях – в окопах. Об этом Куклачев сообщил в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» на площадке «Абзаца».

«Мы выступали не просто в закрытых каких-то местах, где дислоцируются наши ребята, но и выезжали на позиции туда, в окопы. Но, когда ты общаешься с ребятами, когда ты видишь их глаза, ты понимаешь свою нужность, ты понимаешь миссию, которую ты несешь», – сказал Куклачев.

Куклачев также отметил, что во время поездок в зону СВО группу всегда сопровождает лектор, который рассказывает о геополитической ситуации и обстановке на передовой.

Вспоминая гастроли перед военнослужащими, руководитель театра назвал их одним из лучших мероприятий. Он подчеркнул, что такие выступления дают людям, которые сталкиваются с ужасами и трагедиями, возможность хотя бы ненадолго отвлечься от суровой реальности.