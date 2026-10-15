«Сильная энергетика»: жена Фирдуса Тямаева рассказала, какой он в семейной жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певец Фирдус Тямаев записал милое видео вместе с супругой Резедой. Он задавал жене вопросы о себе и получал интересные ответы, сообщает «Интертат».

«Все говорят, что Фирдус Тямаев выпивает. Скажи, правда ли это?» – спросил певец супругу.

«Фирдус совсем не пьет, совсем», – ответила Резеда. По ее словам, у мужа очень сильная энергетика, словно данная ему свыше. Она чувствуется даже дома, и Фирдус делится ею с близкими. Кроме того, Резеда назвала супруга смелым, трудолюбивым, сильным духом и очень заботливым человеком.

Затем Фирдус поинтересовался, есть ли у него недостатки.

Резеда отметила, что муж быстро вспыхивает, но так же быстро успокаивается. Из-за этого он портит себе здоровье и нервы. Еще одной его особенностью она назвала то, что Фирдус совершенно не может жить без работы.