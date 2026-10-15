Песни и костюмы помогают казанским детям знакомиться с чувашской культурой

Преподаватель национальной воскресной школы Казани и председатель Союза чувашских женщин Татарстана Сильвия Чаркина использует современные музыкальные аранжировки и национальные костюмы, чтобы привить детям интерес к родному языку и культуре. Об этом она рассказала в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ.

По словам Чаркиной, уже 30 лет в Доме дружбы народов Казани работает воскресная школа, где представители разных национальностей могут изучать родные языки. Сейчас там преподают 24 языка, в том числе чувашский. Ежегодно на занятия по чувашскому приходят около 20–30 детей.

Занятия проходят по воскресеньям, поэтому заинтересовать школьников одной грамматикой непросто. Чтобы поддерживать их интерес, преподаватель использует разные подходы. Например, она обрабатывает чувашские народные песни и создает для них современные аранжировки.

Благодаря этому дети исполняют традиционные композиции в звучании, близком к современной музыке, но при этом знают их происхождение и понимают, как эти песни исполняют представители старшего поколения.

Чаркина отметила, что выступления особенно важны для детей: они помогают им почувствовать связь с культурой своего народа и с удовольствием изучать язык.

Еще один способ заинтересовать учеников – современные костюмы с элементами национальной вышивки. Преподаватель вместе с дизайнерами подбирает решения, которые сохраняют традиционный стиль чувашского костюма, но при этом выглядят актуально.

Когда девочки выходят на сцену в таких нарядах и исполняют народные песни, у них формируется интерес к языку и гордость за свою культуру.

По словам Чаркиной, чувашский язык относится к болгарской группе тюркских языков и является единственным сохранившимся языком этой группы. Она считает, что, даже если дети не овладеют им в совершенстве, важно, чтобы они знали родную речь и сохраняли связь с наследием предков.