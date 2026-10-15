Сто лет стойкости: Эльмира Зарипова навестила Лидию Удовенко в «Доме Заботы»

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова посетила Зеленодольский дом-интернат «Дом Заботы». Визит приурочен сразу к двум датам – годовщине со дня открытия учреждения и 100-летию его подопечной Лидии Удовенко, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

«Рада вас видеть. Прошел год, как открылось это прекрасное здание. Думаю, оно стало вашим вторым родным домом. Здесь появилась ткацкая мастерская, и вы заняли второе место в конкурсе „Мастера нашего края“. Вы делаете прекрасные изделия – коврики, они продаются на благотворительных ярмарках. В этом году у вас появились дискотеки. Желаю вам активной, насыщенной жизни», – сказала Зарипова на встрече.

«Дом Заботы» был открыт 1 октября 2025 года в рамках национального проекта «Семья». К годовщине для жителей интерната подготовлена концертная программа.

Зарипова также пообщалась с Лидией Удовенко, которой 24 октября исполнится 100 лет. Она бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря, проживает в Зеленодольском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Дом Заботы» с 31 января 2026 года.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

«В 1942 году Лидия Михайловна была угнана на работы в Германию. Три года провела в рабстве: каждый день страх, ужас, болезни и непосильная работа. Ежедневно ей приходилось носить 50-килограммовые мешки, есть очистки и жить лишь одной надеждой – когда-нибудь увидеть маму. Когда было совсем голодно, вспоминала вареники, которые готовила мама, и становилось легче. Лидия Михайловна всегда верила в Победу, но после освобождения были сложные периоды, через которые ей пришлось пройти, чтобы полностью реабилитироваться», – заявили в пресс-службе Минтруда РТ.

В 1945 году Лидия Михайловна вернулась к родителям в Таганрог, окончила техникум и по распределению переехала в Пятигорск. Работала сначала технологом, заведующей лабораторией, а затем главным пивоваром завода. В 1995-м переехала в Казань. Сейчас Лидия Михайловна бодра духом и весела душой, по утрам делает зарядку, посещает мастер-классы.