Агентов ГУР осудили за убийство военного и покушение на теракт в Крыму

Агентам Главного управления разведки Украины Сергею Козлову и Евгении Самойловой вынесли приговор по делу о госизмене и терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов уголовного дела, вражеские агенты убили военнослужащего ВС РФ в Севастополе, а также подожгли автомобиль с символикой V и Z. Кроме того, они готовились подорвать железнодорожные пути в Крыму.

Приговором Южного окружного военного суда Козлову назначено 25 лет лишения свободы, а Самойловой – 17.

Житель Керчи Сергей Козлов в сентябре 2023 года вышел на связь с разведкой Украины. К сотрудничеству с иностранной спецслужбой он привлек и свою сожительницу Евгению Самойлову. Парочку задержали в апреле 2024 года в Севастополе. Злоумышленники приехали туда, чтобы взять из тайника компоненты для сборки самодельных взрывных устройств.