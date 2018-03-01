Из Казани будут курсировать дополнительные бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). РЖД проработали график движения дополнительных бесплатных поездов для болельщиков чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в Казани. Будет назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 31 маршруту. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

В обслуживании гостей чемпионата будет задействован 31 вокзальный комплекс в 11 городах.

«Мы планируем перевезти бесплатно более 440 тыс. пассажиров. На сегодняшний момент забронировано уже более 67 тыс. билетов. Использовать будем новый подвижной состав – "Стрижи" и "Ласточки". Прежде всего, мы создаем комфортную среду для пассажиров и обучаем персонал. Более 2 тыс. человек поездных бригад и более 3 тыс. сотрудников на вокзалах проходят дополнительное обучение навыкам общения с зарубежными туристами, возможностям специализированной помощи, в том числе маломобильным гражданам», — рассказал гендиректор компании Олег Белозеров.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах, в том числе и в Казани.