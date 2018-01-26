Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на чемпионат мира по футболу в 2018 году, передает ТАСС.

За незаконную продажу билетов предлагается наказывать штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей.

За продажу поддельных билетов грозит более серьезная ответственность. Штрафы для граждан, согласно закону, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.