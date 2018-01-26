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Экономика и финансы

Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

26 января 2018, 16:02

За незаконную реализацию билетов на ЧМ-2018 будут штрафовать в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на чемпионат мира по футболу в 2018 году, передает ТАСС.

За незаконную продажу билетов предлагается наказывать штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. 

За продажу поддельных билетов грозит более серьезная ответственность. Штрафы для граждан, согласно закону, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.


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