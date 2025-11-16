«Учебник татарского, который сегодня кажется легким, через пару лет окажется в самый раз»

«Наш мониторинг показывает: отношение детей к родному языку, как и уровень владения им, с каждым годом снижается», – констатирует руководитель отдела национального образования ИЯЛИ им. Галимджана Ибрагимова Гульназ Мухарлямова. Вниманию читателей «Интертата» – большой разговор об обучении школьников татарскому языку и литературе.





Гульназ Мухарлямова: «Под национальным образованием мы в первую очередь подразумеваем преподавание татарского языка и литературы в республике»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдел национального образования в Институте языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова был открыт в 2016 году. Он не выделялся из других структур института, был создан с нуля с привлечением специалистов. Отдел возглавляет кандидат филологических наук Гульназ Мухарлямова. Национальное образование – та сфера, которая вызывает множество вопросов, это мечта и боль татарского народа. Мы постарались поговорить без «охов» и «ахов» – если кому-то нужны пустые разговоры и жалобы, то это интервью не для них.

– Гульназ ханум, даже не знала, что в вашем институте существует отдел национального образования. А разве у нас есть национальное образование? Давайте сначала дадим определение этому понятию, чтобы убедиться, что мы одинаково понимаем, о чем идет речь.

– Под национальным образованием мы в первую очередь подразумеваем преподавание татарского языка и литературы в республике. Безусловно, понятие это более широкое, оно включает в себя и преподавание предметов в образовательных учреждениях на татарском языке, и обучение в школах республики другим родным языкам (марийскому, чувашскому, удмуртскому и другим).

В нашем отделе исследуются проблемы преподавания родного (татарского) языка и родной (татарской) литературы с учетом изменений в системе обучения родным языкам.

– То есть, говоря о национальном образовании, мы будем иметь в виду только преподавание татарского языка и литературы?

– Да, поскольку это то, что относится к направлению деятельности нашего института. В Министерстве образования и науки Республики Татарстан есть Управление национального образования, которое занимается решением вопросов национального образования, о которых мы говорили ранее. В их компетенции выполнение различных работ по улучшению учебного процесса в этом ключе.

– В этом году сократилось количество уроков родного языка. Можно ли сказать, что работы у вас стало меньше?

– Сегодня эти изменения коснулись только 1-го класса, один час татарского языка переведен во внеурочную деятельность. Насколько мы знаем, это сделано для уменьшения нагрузки у первоклассников. В других классах изменений нет.

Из произошедших до этого изменений больше всего беспокойства вызвало то, что на изучение родной литературы выделен всего 1 час в неделю. Этого крайне недостаточно, такой подход фактически лишает учащихся возможности полноценно изучать богатое литературное наследие татарского народа.

Наиболее ярко эта проблема проявилась при формировании программы 9-го класса, посвященной истории татарской литературы. Попытка уместить обширный материал в один год привела к тому, что на изучение отдельных периодов татарской литературы пришлось отвести лишь один час. Даже в школах с преподаванием на татарском языке на родную литературу отводится такое же ограниченное время. Очевидно, что охватить такие значимые историко-литературные этапы, как период Золотой Орды, за один урок невозможно.

– Значит, работы меньше не становится, наоборот, она прибавилась – надо сократить программу так, чтобы ничего не упустить.

– Работы пока меньше не становится. Завершили работу по созданию нового поколения учебно-методических комплектов по учебным предметам «Родной (татарский) язык», «Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Родная (татарская) литература». Значительная их часть прошла экспертизу и была включена в федеральный перечень учебников. В настоящее время экспертизу в Москве проходят учебники по родной (татарской) литературе для 10-11 классов.

В привязке к учебникам у нас разрабатываются дополнительные материалы. Это видеоуроки для обучающихся, методические пособия для учителей. Начиная с прошлого года мы создаем видеопрезентации, включающие в себя обучающие слайды. Каждый год разрабатывается по 300 обучающих слайдов, многие из которых в озвученном варианте. На нашей медиаплатформе «Мәгърифәт» выкладываются все разработанные нами материалы.

С прошлого года мы проводим курсы повышения квалификации учителей родного (татарского) языка и литературы. Обучили методике работы с нашими учебниками учителей Зеленодольского муниципального района. Побывать во всех районах не получится, но мы планируем в этом году провести курсы в Азнакаевском и Актанышском районах. Регулярно встречаемся с учителями Казани на семинарах и конференциях.

«В этом году сократилось количество уроков родного языка. Сегодня эти изменения коснулись только 1-го класса, один час татарского языка переведен во внеурочную деятельность» Фото: © «Татар-информ»

– Если сокращение продолжится, не боитесь, что однажды останетесь без работы?

– Нет, об этом не переживаем, потому что работа в данной сфере, я думаю, найдется всегда.

– Вы-то найдете. Я имею в виду немного другое – в целом беспокойство о том, что наша работа уже никому не будет нужна. Ненужность учителя татарского языка.

– Конечно, этот вопрос и нас очень беспокоит. Но мы живем с надеждой, что все будет хорошо.

– Кто проверяет наши учебники в Москве? Вы знакомы с этими экспертами?

– Мы их не знаем. Они с нами не связываются. В экспертной комиссии специалисты из ведущих российских образовательных учреждений, Министерства просвещения РФ, ученые-методисты, учителя родного (татарского) языка и литературы.

– Татароязычные специалисты?

– Насколько я знаю, да. Учебники полностью на татарском языке, поэтому эксперт, не знающий языка, не сможет их оценить.

– Они проверяют весь текст, каждое слово?

– Да. В свое время мы тоже работали в качестве экспертов. Учебно-методические комплекты (УМК) присылали нам в полном комплекте, для их проверки дается определенное время, ты тщательно читаешь учебник, электронный учебник, методическое пособие для учителя, даешь оценку и выносишь решение.

– Они вносят изменения?

– Нам такая информация не дается.

– Но учебники не возвращались?

– Мы отправляли учебник «Литературное чтение», когда в учебных планах на этот предмет отводилось 2 часа в неделю, и в то время он не прошел экспертизу, в федеральный перечень не вошел. Причину, естественно, не объяснили. Это был момент, когда уроки литературы как раз были сокращены до 1 часа в неделю, значит, отправленные нами учебники в любом случае не подошли бы – мы предположили, что причина в этом.

На следующий год мы сократили содержание учебников в соответствии с учебным планом и снова отправили их на экспертизу. Надо сказать, что сокращать уже имеющийся учебник – работа достаточно сложная: это как разобрать и собрать заново. Этот вариант получил положительную оценку экспертов, и учебники впоследствии были включены в федеральный перечень.

Разработка примерных образовательных программ, примерных рабочих программ также была поручена нам. Федеральные рабочие программы мы разрабатывали уже вместе с учителями родного (татарского) языка и литературы, учеными КФУ. Эти программы были внедрены в 2023 году. Учебники мы разработали на их основе и в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. Наши учебники «Родной (татарский) язык» для 1-11 классов, «Әлифба» и учебники по родной (татарской) литературе включены в федеральный перечень. Выходит срок учебника «Родной (татарский) язык» для начальных классов (обычно учебник включается в перечень сроком на пять лет). Мы эти УМК переработали и отправили в Москву на экспертизу.

«Учебники полностью на татарском языке, поэтому эксперт, не знающий языка, не сможет их оценить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Кто будет разрабатывать учебник – тоже согласовывается заранее?

– Да, это решает Министерство образования и науки. Раньше было так. Сейчас, в условиях формирования в стране единого образовательного пространства, встал вопрос о едином учебнике. Насколько я знаю, в таком случае авторы будут согласовываться с Москвой.

– Каким критериям должны соответствовать эти авторы?

– Прежде всего, они должны быть учеными-методистами и иметь опыт преподавания в школе. Например, наша Муслима Магсумовна Шакурова много лет преподавала методику в КФУ, является автором учебников, Лилия Миннулловна Гиниятуллина преподавала в различных вузах, работала в школах, занималась вопросами методики преподавания татарского языка русскоязычным детям. Олег Ришатович Хисамов – ученый, который преподавал в вузе, ведет большую научно-исследовательскую работу в [нашем] институте, Дилярия Маратовна Абдуллина – автор ныне действующих учебников, имеет большой опыт преподавания в школе. Я тоже преподавала методику в Татарском государственном гуманитарном институте, в КФУ, имею и опыт преподавания в школе.

– Когда возникла известная ситуация с языком, кто-то попытался переложить вину на учебники – они, мол, слишком сложные, детям не интересно и трудно изучать по ним язык. Прошло восемь лет – с нынешней точки зрения, действительно ли учебники были плохие? Или их просто сделали «крайними»?

– Нет, они не были плохими. Это были разработанные с учетом своего времени, продуманные учебники. Они до сих пор используются в процессе обучения.

Но современным детям нужны учебники, написанные доступным языком, легкие для понимания, интересные, ярко иллюстрированные, с привлекательным учебным материалом. Мы разработали именно такие учебники, но они еще не включены полностью в образовательный процесс. Как обычно, все упирается в финансы. Но, тем не менее, каждый год мы выпускаем по учебнику для каждого звена и отправляем в школы.

– Погодите, не совсем поняла. Учебники, лежащие перед нами, прошли экспертизу в Москве, разрешение преподавать по ним получено, но они не напечатаны и по ним не учатся – так?

– Да. Эти учебники прошли экспертизу, но в школах они есть только для отдельных классов.

– Почему?

– Этим вопросом занимается Министерство образования и науки, мы лишь составители учебников.

– Они должны издавать эти учебники в необходимом количестве и раздавать в школы?

– Министерство образования и науки ежегодно присылает в школы списки учебников. Школы подают заявки на желаемые учебники. Так, по поданным заявкам в этом году изданы учебники для 3-го, 6-го, 7-го классов и направлены в школы.

«Хотя старые учебники еще действуют, они, конечно, не соответствуют федеральным рабочим программам» Фото: © «Татар-информ»

– По каким учебникам сейчас учатся в школах?

– По-разному, где-то используют старые учебники, где-то новые. Хотя старые учебники еще действуют, они, конечно, уже не соответствуют федеральным рабочим программам. Школы знают, что у нас есть учебник. На данный момент многие из них работают с нашими учебниками в онлайн-формате, они размещены на сайте Академии наук Татарстана и на платформе «Мәгърифәт». Но интернет не всегда может быть, а в некоторых районах и селах вообще ловит плохо. Тогда и возникают проблемы с использованием учебника.

Конечно, разница в работе с электронным учебником и учебником в бумажном варианте ощутима. Многие родители зачастую не согласны с обучением по электронным учебникам, некоторые категорически против использования ребенком гаджетов. Особенно это вызывает определенные неудобства в начальной школе.

– Разве это нормально, что дети учатся по старым учебникам, когда уже есть новые?

– Учителя находят выход из ситуации.

– Вы говорите, что рассказываете об этих учебниках на семинарах, курсах, показываете их – зачем же показывать то, чего нет?

– Мы объясняем учителям, как работать с этими учебниками. У нас большая надежда, что они будут использовать их в работе.

– А для каких классов изданы «правильные» учебники?

– Были собраны заявки на учебники «Родной (татарский) язык» для 1–4-го и 5-го классов, они в свое время были разосланы по школам. Остальные, как я сказала, каждый год издаются для одного класса. Учителя очень ждут эти учебники. Действующие федеральные рабочие программы существенно отличаются от прежних. Значит, старые учебники, которые используются в школах, тоже не соответствуют содержанию федеральных рабочих программ. Зачастую учителя вынуждены искать в учебниках разных классов произведения, данные для изучения в этих программах.

– То есть произведение, которое изучается в одном классе, в следующем году может изучаться уже в другом?

– Да. Например, раньше «Неотосланные письма» Аделя Кутуя дети проходили в 10-м классе, сейчас эта повесть представлена в курсе 8-го класса в связи с изучением понятия «хронотоп» как одного из художественных приемов.

– Каких писателей, пусть с болью в сердце, пришлось исключить?

– Такие произведения были, конечно. Но все же мы не исключили их полностью, а включили в учебные пособия для самостоятельного чтения.

– В ту часть, которую ребенок может читать, а может и не читать?

– Они, например, предлагаются к чтению летом. «Казакъ кызы» («Дочь степи») Галимджана Ибрагимова, «Акчарлаклар» («Чайки») Шарифа Камала были в программе, рассчитанной на 2 часа в неделю. Когда литературу сократили до 1 часа, нашли вот такой выход. Другие произведения этих авторов есть в федеральной рабочей программе, только некоторые их произведения перешли в часть дополнительной литературы для чтения.

«Классические произведения ребенок знать должен. Мы ведь все читаем русскую классику. Не изучать классику, делая акцент только на современных произведениях, мы, конечно, не можем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– А современный школьник понимает эти произведения? Понимают ли нынешние зумеры и поколения, следующие за ними, поступки, устремления персонажей того времени? Не говорят «что за бред»?

– Классические произведения ребенок знать должен. Мы ведь все читаем русскую классику. Не изучать классику, делая акцент только на современных произведениях, мы, конечно, не можем. В программу вошли интересные произведения современных авторов – например, очень актуальные произведения Рустема Галиуллина. Знакомим и с произведениями Айгуль Ахметгалиевой.

– Из поэтов?

– Рузаль Мухаметшин, Рамис Аймет, Лилия Гибадуллина и другие.

– В наше время учебник назывался «Татарская литература». Почему сейчас «Литературное чтение»?

– В начальных классах он всегда назывался «Литературное чтение». В федеральные государственные образовательные стандарты включен как учебный предмет «Литературное чтение на родном языке». На титульной странице учебника мы можем дать любое название. Но оно, конечно же, должно пересекаться с наименованием учебного предмета. Почему «родной язык»? С 2017 года учебные предметы «Татарский язык» и «Татарская литература» были переименованы в «Родной язык» и «Родная литература». Это расширило возможности преподавания предметов, то есть эти учебные предметы приближают ребенка к родному языку и литературе, посредством их школьник знакомится с татарским языком, историей, культурой, национальным характером, национальными ценностями своего народа. Исходя из этого, цели и задачи этих учебных предметов построены на новой основе.

Если вы обратите внимание на содержание учебника, в нем есть разные рубрики. Например, рубрика «Национально-культурное и историческое наследие». Здесь представлены отдельные слова, встречающиеся в литературном тексте, связанные с национально-культурным компонентом, которые по определенным причинам могут быть не знакомы учащемуся. Мы в эту рубрику включили незнакомые современному ребенку понятия, такие как, например, «чулпы» (накосник), «сәке» (элемент интерьера в татарском доме), «тәкыя» (головной убор), «ямщик» (работник почты) и другие. А также отвечаем на вопросы, такие как «Где располагался Сенной базар?», «Кто такой кади?» и другие, объясняем встречающиеся в тексте непонятные слова.

В учебнике приведены QR-коды – это требование времени. Конечно, дети не могут использовать их на уроке, пользоваться телефонами во время занятия не разрешается. Мы включили их в часть выполнения домашнего задания. Например, через QR-код можно подробнее узнать о жизни и творчестве писателей, композиторов, художников, посмотреть спектакль, послушать песню.

– Получается, в названии учебника нет упоминания, что это татарский язык?

– В программе учебный предмет идет как «Родная (татарская) литература». На обложке учебника мы написали «Туган телдәге әдәбият» («Литература на родном языке»). И так понятно, что речь идет о татарской литературе, мы здесь не стремились конкретизировать. Лишнее слово создало бы проблему и с точки зрения дизайна обложки.

– Как я понимаю, учебники, которые сейчас перед нами, – для детей, владеющих татарским языком на хорошем уровне. Для тех, кто знает язык плохо, у вас тоже есть учебники?

– Наши федеральные рабочие программы были составлены для детей с тремя уровнями знания татарского языка: владеющие им, слабо владеющие и не владеющие. Разработка учебника для последней категории не в нашей компетенции. Министерство образования и науки, заказывая эти учебники, поставило перед нами задачу создать учебники для первых двух категорий, то есть чтобы они подходили и детям-татарам, обучающимся в татарской школе (базовый и углубленный уровни), и детям-татарам, обучающимся в русской школе (базовый уровень).

«Наши федеральные рабочие программы были составлены для детей с тремя уровнями знания татарского языка: владеющие им, слабо владеющие и не владеющие» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Чем объясняется это объединение? Соображениями экономии?

– Не совсем так. На первый взгляд, такой учебник кажется сложным и для восприятия, и для использования, в то же время в какой-то степени такая концепция себя и оправдывает. Скажем, материал углубленного уровня учитель в отдельных случаях может дополнительно использовать при работе с детьми, которые имеют достаточно высокий уровень владения татарским языком, но учатся в школах, например, с русским языком обучения.

Также, как альтернативный вариант, этот материал может быть использован при работе с одаренными детьми, в частности при подготовке школьников к олимпиадам и конференциям различного уровня.

Отмечу еще раз: речь здесь не идет о русскоязычных детях – учебники для них составляют другие авторы.

В учебнике материалы для разных уровней разделены. Для тех, кто изучает предмет углубленно, они дополнительно обозначаются по полям цветом и графическим изображением (например, зеленым пунктиром или волнистой линией). Вопросы в конце темы тоже рассчитаны на два уровня знания языка. Соответственно, для углубленного уровня предлагается больше произведений для изучения. В методическом пособии для учителя рекомендации по углубленному изучению предмета выделены синим цветом.

– С русскоязычными детьми вы, получается, вообще не работаете?

– Нет. В Татарстане не только мы разрабатываем учебники, этим занимаются и отдельные издательства, заказывающие их авторам. Все учебники отправляются на экспертизу в Министерство просвещения РФ.

Если взглянуть на федеральный перечень, регион, дающий наибольшее количество учебников, – это Татарстан. В настоящее время в федеральном перечне 86 учебников. По некоторым учебным предметам есть по три и даже больше альтернативных учебников. Насколько мы знаем, на экспертизу свои учебники отправили и издательство «Мәгариф-Вакыт», и Татарское книжное издательство.

– В Татарском книжном издательстве тоже есть специалисты, составляющие учебники?

– Для этого они привлекают авторов. Стоит отметить, что некоторые учебники получаются очень похожими.

– А для чего нужно делать несколько раз одну и ту же работу?

– Этот вопрос остается открытым. Если подумать, это же хорошо, когда у школы есть возможность выбора. Но в дальнейшем, в условиях формирования единого образовательного пространства, мы придем к единому учебнику. В какой он будет форме и кто будет его разрабатывать, будет ли это делать Москва с привлечением определенных авторов или поручит регионам – неизвестно. В Москве есть Федеральный институт родных языков [народов Российской Федерации] – созданием единого учебника занимаются они.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Кажется, мы до конца не прояснили вопрос о роли учебников в ситуации с сокращением количества часов на изучение татарского языка. Все же правы ли были те, кто возложил вину на учебники, действительно ли дело было в этом?

– Проблему учебников в то время объясняли сложностью учебного материала, мне кажется, проблема была лишь в этом. Нам, когда давали заказ на учебники, поставили такую задачу: «Сделайте их по возможности легкими и доступными для усвоения». Когда мы отправили новые учебники на апробацию, учителя сильных школ, например в Актаныше, Богатых Сабах, сказали: «Ваши учебники кажутся детям слишком легкими». В качестве выхода из ситуации мы подсказали, что в учебниках много дополнительного материала, который можно использовать в работе с учащимися, знающими родной язык в совершенстве.

Мы периодически выезжаем в школы республики и проводим социологический мониторинг реализации русского и татарского как государственных языков в системе образования. Мы видим, что и отношение детей к татарскому языку, и уровень владения им с каждым годом снижаются. Значит, через пару лет эти учебники станут им удобными.

Школы, которые проводили апробацию, очень ждут наши учебники. Потому что большая часть учащихся в республике все еще занимаются по учебникам, где только тексты и упражнения и очень мало интересных, увлекающих ребенка заданий. И упражнения там достаточно сложные, даже лично мне некоторые из них кажутся сложными. А мы в своих учебниках стараемся адаптировать текст для ребенка – сокращаем или же заменяем сложные слова. Например, немного адаптировали к современному язык произведений Гаяза Исхаки. В художественных произведениях сократили фрагменты, описывающие сцены курения, употребления алкоголя. Наличие таких сцен снижает воспитательное значение произведения. И во время экспертизы на это, конечно же, обращается внимание.

– Изменения в произведении нужно согласовывать с родственниками автора?

– Здесь нужно понимать, что мы не искажаем основное содержание произведения, а лишь подбираем более понятные ребенку синонимы взамен тех, что могут вызвать затруднения. Такого требования, чтобы согласовать с родственниками, нет. Мы верим, что они отнесутся к этому с пониманием. Если все согласовывать, учебники вообще могут никогда не выйти.

«С тех пор, как открылся наш отдел, в нем работают четыре человека. Как я уже говорила, в республике немного методистов, и молодежи, желающей работать в этой области, тоже не видно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Вам хватает сотрудников, чтобы делать всю эту работу? Есть ли молодежь, способная заменить ваше поколение?

– Это самая большая проблема. С тех пор, как открылся наш отдел, в нем работают четыре человека. Как я уже говорила, в республике немного методистов, и молодежи, желающей работать в этой области, тоже не видно.

– Аспиранты у вашего отдела есть?

– К сожалению, нет. Поскольку в Казани нет диссертационного совета по методике преподавания языка и литературы, мы и не можем привлечь аспирантов.

– У вас пока закончилась работа по разработке учебников – хотя они и не напечатаны, но уже готовы. Когда вернетесь к этой работе?

– Все исключенные из федерального перечня учебники мы обновляем. Срок учебника – пять лет. Скоро выходит срок учебника для 1–4-го классов, мы уже подготовили его с исправлениями и дополнениями и передали для экспертизы. Далее таким же образом обновим учебники для 5–9-го классов.

– В следующем году вашему отделу исполняется 10 лет. Давайте перечислим его достижения.

– Деятельность отдела осуществляется в рамках темы «Теоретико-методологические аспекты национального образования в условиях формирования единого образовательного пространства». За эти годы мы разработали примерные образовательные программы, примерные рабочие программы, федеральные рабочие программы, реализующиеся в предметной области «Родной (татарский) язык и родная (татарская) литература». На основе этих программ и в соответствии с требованиями ФГОС разрабатываются УМК по учебным предметам «Родной (татарский) язык», «Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Родная (татарская) литература» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. С целью цифровизации образования силами отдела создаются видеоуроки, видеопрезентации, обучающие слайды по родному (татарскому) языку и литературе (1–11-й классы), электронные хрестоматии.

Все эти материалы представлены на медиаплатформе «Мәгърифәт», разработанной в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана. Она состоит из двух больших блоков. Первый называется «Национальное образование», в нем представлены материалы, касающиеся преподавания татарского языка и литературы. Они разделены на дошкольную, начальную, основную и среднюю общеобразовательную части. Второй большой блок – «Антология татарской детской литературы». Собрать на одной платформе произведения о детях и произведения, посвященные детской тематике, было идеей бывшего директора нашего института Кима Мугаллимовича Миннуллина.

– Там писатели от средневековых до нашей современницы Йолдыз Шараповой?

– Да, можно так сказать. Пока представлены материалы по 50 авторам из примерно 300. В будущем планируется размещение на медиаплатформе всего татарского литературного наследия, адресованного детям.

Говоря о работе, которую ведет отдел, нужно также отметить разработку методических пособий для учреждений дошкольного образования, тематического каркаса для электронной образовательной платформы «Моя школа», подготовку и издание статей, монографий и методических пособий по актуальным вопросам национального образования, участие в обсуждении разработок нормативно-правовых актов в сфере образования, проведение семинаров для учителей родного языка и литературы, экспертизу основных образовательных программ, рецензирование научно-методических трудов, учебников, учебных пособий, статей, работу в составе жюри различных конкурсов мастерства педагогов, научно-практических конференций учителей и школьников, участие в организации и проведении региональных, международных олимпиад по родному языку и литературе и др.

Также сотрудниками отдела был подготовлен контент по учебным предметам «Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература» для размещения на платформе «СберКласс».

– Что она собой представляет?

– Это электронная образовательная платформа. Обучение здесь ведется по модульной системе. Модуль начинается с интересного мотивирующего блока, где вниманию учащихся предлагаются видео-, аудиоматериалы, мультфильмы, отрывки из кинофильмов, спектаклей, рисунки, тексты. На платформе представлены различные задания, которые можно выполнять как офлайн, так и онлайн. Упражнения, задания, тесты можно выполнять самостоятельно, в парах и группах и проверять автоматически. 900 татарстанских школ должны были начать работу с использованием этой платформы. В ней собран огромный материал, полезный и интересный для учащихся. И учителям это облегчило бы преподавание родного языка и литературы.

«Больше всего беспокоит то, что сегодня учителя татарского языка и литературы преимущественно люди старшего поколения – те, кто остался, как говорится, верным идее» Фото: © «Татар-информ»

– Учителя еще не совсем отчаялись? Они готовы по-прежнему работать, не останавливаться?

– Больше всего беспокоит то, что сегодня учителя татарского языка и литературы – преимущественно люди старшего поколения, те, кто остался, как говорится, верным идее. Но их поколение потихоньку уходит на пенсию. Молодые, у которых было желание работать, перешли, к сожалению, на преподавание других предметов.

– Ежегодно пусть даже всего несколько учеников, но сдают ЕГЭ по татарскому языку и литературе. Вы и для них готовите пособия?

– Это не в нашей компетенции, это делают другие организации.

– Слышала, что в темах ЕГЭ по русской литературе есть Муса Джалиль, Мустай Карим. Получается, каждый российский школьник, сдающий ЕГЭ в 11-м классе, должен их знать?

– Да. В курсе «Русская литература» предусмотрено изучение татарских классиков Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

– Кто готовит информацию об этих писателях для учебника?

– У них есть свои специалисты. К нам с этим не обращались.

– К слову о Мустае Кариме. С башкирами авторов не «делите»?

– Нет, такие сложные вопросы мы не затрагиваем.

– Значит, Назар Наджми, Ангам Атнабаев и другие не вошли в татарские учебники?

– Нет. Мы не можем включить всех авторов, как ни жаль. Например, когда изучение родной литературы в школе сократили до часа, в стороне осталось творчество Гарифа Ахунова. В то же время его произведение «Идел кызы» («Дочь Волги») предлагается в качестве дополнительного чтения в учебном пособии для 9-го класса «Әдәби сәхифәләр» («Страницы литературы»).

– Прошу прощения, может быть, глупый вопрос: если в программу вошло слишком много произведений, есть вероятность, что они останутся неизученными?

– Если они вошли в программу, то должны изучаться. Программу мы составили вместе со специалистами из Москвы, они смотрели каждую точку, запятую, проверяли даже названия периодов татарской литературы.

– Для вузов и колледжей Татарстана есть учебники татарского языка и литературы?

– Специального учебника для среднего профессионального образования нет. Они обращались к нам с этим вопросом. Но по нашим учебникам они преподавать не могут, должны быть учебники, разработанные специально для СПО. На данный момент ни одна организация этим вопросом не занимается.

– А почему вы их не делаете?

– Такой задачи перед нами не ставили. Если скажут – конечно, мы их подготовим.

– Есть ли в других республиках отделы национального образования в научных институтах?

– Возможно, есть. Например, в Якутии еще до недавнего времени существовал Институт родных языков, потом его перевели в Москву. Им, как малочисленному народу Сибири, и внимания уделяется больше.

– Спасибо, Гульназ ханум. Получилось интересное и в то же время, конечно, грустное интервью. Да, чуть не забыла задать еще один вопрос: «Әлифба», татарская «Азбука», – она осталась той же?

– Да. В то же время разработаны и новые современные азбуки.

– А та «Әлифба» с девочкой и щенком на обложке все еще используется?

– Школа при желании может преподавать и по ней. В целом разработанные нами материалы по татарскому языку и литературе будут полезны как непосредственно на уроках, так и в процессе самостоятельного усвоения учащимися учебного материала в ситуации дистанционного обучения. Также их можно использовать во внеурочной работе. Главное – как бы эти материалы ни использовались, они всегда должны служить удовлетворению образовательных потребностей учащихся.

Рузиля Мухамметова, «Интертат», перевод с татарского