Количество погибших при пожаре на Амурском ГХК увеличилось до семи, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее сообщалось, что при возгорании пострадал 131 человек. Погиб гражданин Китая, он был сотрудником подрядной организации.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек», – сообщили на предприятии.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы 36 человек, а с ушибами и порезами обратились за помощью 116 пострадавших – им госпитализация не потребовалась. Судьба еще 9 человек остается неизвестной.

В настоящее время очаги пожара потушены. Для расследования его причин была создана специальная комиссия.