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Происшествия 26 августа 2026 09:20

Количество погибших при пожаре на Амурском ГХК увеличилось до семи

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Количество погибших при пожаре на Амурском ГХК увеличилось до семи, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее сообщалось, что при возгорании пострадал 131 человек. Погиб гражданин Китая, он был сотрудником подрядной организации.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек», – сообщили на предприятии.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы 36 человек, а с ушибами и порезами обратились за помощью 116 пострадавших – им госпитализация не потребовалась. Судьба еще 9 человек остается неизвестной.

В настоящее время очаги пожара потушены. Для расследования его причин была создана специальная комиссия.

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