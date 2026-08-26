Архитектор Валеева показала новый Центр регби для «Стрелы-Ак Барс» в Казани

Строительство Центра регби, который станет домашним стадионом команды «Стрела-Ак Барс», завершается в Казани. Об особенностях спортивного объекта и его интерьера рассказала архитектор Елена Валеева в своем Телеграм-канале.

По ее словам, новый комплекс станет одним из немногих специализированных регбийных стадионов в России. Он рассчитан как на тренировки, так и на проведение матчей высокого уровня.

В центре оборудовали круглогодичное поле с подогревом и качественным искусственным покрытием, а также отдельный тренировочный газон с натуральной травой. Трибуны стадиона рассчитаны на 1 750 зрителей.

На входе установили два современных контрольно-пропускных пункта с высокой пропускной способностью. Внутри КПП предусмотрены санузлы и помещения для сотрудников полиции. После прохождения контроля зрители будут попадать в фан-зону на втором этаже. Там разместятся сезонный фуд-корт, магазин фирменной продукции команды, буфет и санузлы. Со стилобата можно будет пройти в три зрительских сектора, а затем на трибуны.

Отдельную инфраструктуру предусмотрели для проведения телевизионных трансляций. Для «Матч ТВ» оборудовали парковку с выводами оптических кабелей.

Команда «Стрела-Ак Барс», соперники, зрители и важные гости смогут пользоваться отдельными входами и независимо перемещаться по территории комплекса.

Фасады Центра регби оформили в фирменных цветах Татарстана и «Стрелы-Ак Барс». Одним из главных архитектурных акцентов стала красная ферма. В отделке использовали металлокассеты разных форматов и оттенков, а главный фасад дополнили клинкерным кирпичом.

Валеева отметила, что фотографии и трехмерные визуализации не позволяют в полной мере передать масштаб здания и сочетание фактур на фасадах. До открытия Центра регби, по ее словам, осталось совсем немного времени, при этом строительные работы продолжаются круглосуточно.

Фасадные решения Валеева разрабатывала вместе с Дилярой Калимуллиной, объемно-планировочные – с Полиной Некрасовой. В работе над проектом также активно участвовала АПМ-2. Строительством занимается СФ «ТАШ».

Архитектор также рассказала о внутреннем устройстве центра. Личная зона «Стрелы-Ак Барс», которую можно назвать штаб-квартирой команды, находится на первом этаже.

Помимо раздевалок и отдельного выхода на игровое поле, для регбистов предусмотрели гостиные, где смогут находиться их семьи и друзья, а также детскую игровую комнату. В командной зоне оборудовали сауну с купелью, массажные кабинеты и большой медицинский блок. Здесь же находятся просторный тренажерный зал, беговая дорожка длиной 62 метра и конференц-зал.

На первом этаже также расположен отдельный блок для команды соперников. У него есть собственные вход и выход на игровое поле, поэтому гостевая команда сможет перемещаться независимо от хозяев стадиона.

На втором этаже находятся буфет, санузлы и три прохода на трибуны, каждый из которых ведет в отдельный зрительский сектор.

Третий этаж отвели под скайбоксы для больших компаний болельщиков. Там же расположены административный блок, операторская и помещение для представителей СМИ.

Перед началом проектирования интерьеров архитекторы изучили особенности регби и стиль игры «Стрелы-Ак Барс». По наблюдениям авторов проекта, команда делает ставку на жесткое силовое давление, плотную контактную игру, высокий темп и силовые захваты, а ее соперники иногда характеризуют такой стиль как игру на грани фола. Эти особенности архитекторы постарались передать в оформлении помещений.

В интерьерах разместили командные фотографии и кадры победных моментов прошлых матчей, которые должны мотивировать игроков на новые достижения. Фотографии для оформления предоставила сама команда.

Интерьеры, как и фасады, выдержаны в цветах Татарстана. При этом авторы проекта стремились сделать их не агрессивными, а динамичными. В качестве декоративных элементов использовали настоящие мячи для регби и мотивирующие цитаты. Пространства дополнили разными типами освещения и подсветки.

Открытые коммуникации, черно-белые фотографии, необычные тени от источников света за сетками и яркие цветовые акценты сформировали стилистику Urban Loft.

Над интерьерами Центра регби работали архитекторы Регина Фомина, Алина Шайхуллина, Эльза Ризванова, Мария Маркелова, Лиза Слимова, Диляра Калимулина и Валерия Стенкис.

Фото: https://t.me/arch_elena