Средняя пенсия в России выросла до 25,4 тыс. рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным ведомства, к 1 июля средняя пенсия в России достигла 25 401 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 4 426 рублей.

На 1 июля 2024 года работающие и неработающие пенсионеры в стране получали в среднем 20 975 рублей.

Самый высокий средний размер пенсии в июле зафиксировали в Чукотском автономном округе. Там он составил 42 213 рублей.